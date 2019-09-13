Коломойский хочет мировое соглашение по ПриватБанку

Игорь Коломойский в споре о национализации ПриватБанка, владельцем которого он являлся, готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей.
«Мы продекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого — мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не надо банк любой ценой», — сказал он в кулуарах 16-й конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
Он не стал уточнять детали этого мирового соглашения.
«Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей», — отметил Коломойский.
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