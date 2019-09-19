Лукашенко заявил, что не собирается передавать власть детям

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти, после предстоящих в стране парламентских и президентских выборов свои посты сохранят те чиновники, которые «умеют работать и приносят стране пользу».
«Я знаю, что у многих из вас и у отдельных чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно», — сказал Лукашенко в четверг на совещании по вопросам работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проектов прогноза бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год.
Он также коснулся темы транзита власти, о котором, по его словам, пишут в интернете. «Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Выборы в Палату представителей (нижняя палата парламента) назначены на 17 ноября, в Совет Республики верхняя палата парламента) — 7 ноября. Президентские выборы в стране пройдут в 2020 году.
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