СБУ задержала таксиста, который агитировал пассажиров за «русский мир»

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины задержала таксиста, который позиционировал себя как сторонник «русского казачества», Русской Православной Церкви, монархизма и якобы агитировал за отделение области от Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы утверждаеют, что мужчина активно поддерживал оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях якобы агитировал за отделение области от Украины и присоединение к РФ на условиях федерализации. Задокументировано, что таксист также поддерживал контакты с членами так называемых «казачьих формирований» на территории неконтролируемого Украиной Донбасса.

По данным спецслужбы, частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на собственном авто символику страны-агрессора и пропагандировал клиентам идеи «русского мира».

При этом, по распространенным спецслужбой фотографиям видно, что задержанный предпочитал автомобиль немецкого производства на европейской регистрации.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли у таксиста запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Касательно водителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.