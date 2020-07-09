СБУ разоблачила сторонников создания Запорожской народной республики

В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы сепаратистов, которые расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи «русской весны», сообщает пресс-центр СБУ.
«По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу „Л/ДНР“. После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали во временно оккупированный пророссийскими силами Луганск», — сказано в сообщении.
Так, установлено, что сначала злоумышленники помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого «силового блока Л/ДНР».
«По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию так называемой «Запорожской народной республики».
Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых «Л/ДНР», РФ, амуницию, сепаратистские и коммунистическую символику.
Уголовное производство начато по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016