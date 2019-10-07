Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

В Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Об этом сообщается в Твиттер Нобелевской премии.

Премию присудили за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода. Награда присуждена Уильяму Келину, Питеру Рэтклиффу и Греггу Семенза.