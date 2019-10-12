Турция захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Турция в ходе военной операции на северо-востоке Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил захватила город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, турецкие войска совместно с отрядами сирийской оппозиции взяли контроль над городом Рас-эль-Айн. Данный город является одним из ключевых населенных пунктов, которые Турция планирует захватить в ходе операции против курдов.
Отмечается, что перед началом наземной операции в городе турецкая авиация нанесла ряд ударов по Рас-эль-Айну и другим приграничным городам Сирии.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция в ходе военной операции против курдов на севере Сирии захватила 20 населенных пунктов. Тогда сообщалось, что турецкая армия наносит интенсивные удары по городу Рас-эль-Айн.
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