В воскресенье, 13 октября, в Польше начались парламентские выборы, участие в которых могут принять 30 млн граждан. Об этом сообщает DW.
Согласно результатам последних соцопросов, победу на парламентских выборах в Польше может одержать правящая партия «Право и справедливость». Прогнозируется, что ПиС получит поддержку 41,7-46,5% избирателей. Однако сможет ли ПиС получить большинство в польском Сейме пока не известно. Для большинства ПиС необходимо занять 231 место из 460.
Отмечается, что ПиС значительно опережает своих оппонентов на парламентских выборах. Так, оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» набирает поддержку 28,7% избирателей.
Кроме того, ожидается, что в польский Сейм также пройдут партии «Союз демократических левых сил» и «Польская крестьянская партия». Первые экзитполы будут обнародованы в 22:00 по киевскому времени.
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