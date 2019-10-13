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Импорт электроэнергии из России уничтожит отечественную угольную отрасль, - экс-министр

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Импорт электроэнергии из России уничтожит отечественную угольную отрасль, - экс-министр

Восстановление импорта электроэнергии из России приведет к уничтожению отечественной угольной отрасли. Об этом написал Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке, оценивая последствия импорта электроэнергии из РФ.

«Второй результат — конец угледобычи в Украине. После того, как российский импорт начнет „заливать“ нашу страну, первой упадет государственная добыча угля. Сегодня себестоимость добычи на государственных шахтах достигает 4000 грн/т. Цена угля с поставкой из Роттердама, например, — около 1800 грн/т. Государственный уголь выкупается по цене 2500 грн/т. Убытки платим мы все в виде прямых дотаций из госбюджета на поддержку государственных шахт», — написал Плачков.

По его мнению, после открытия импорта электроэнергии из РФ государственный уголь уже никому не будет нужен и тысячи шахтеров лишатся работы.

«Около 31 000 шахтеров окажутся на улицах. Не исключено, что часть из них — на улицах правительственного квартала. Вслед за государственными предприятиями, частные шахты потеряют около трети объемов добычи. При этом финансовое состояние частных угольных компаний приблизится к критическому, и еще 10-15 тысяч шахтеров останутся без работы. Объем падения добычи угля составит до 7 млн т.», — прогнозирует Плачков.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что «энергетическое оружие» в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России, который начался 1 октября, — это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.

импорт, электроэнергия, Иван Плачков
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