Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже с 10,5 лет до 7 лет колонии

Верховный суд РФ снизил срок наказания с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима гражданину Украины Константину Давыденко, осуждённому за шпионаж в пользу украинских спецслужб, передаёт Интерфакс-Украина .
«Приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко изменить, (...) назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — огласил решение судья.
Таким образом, Верховный суд РФ назначил Давыденко наказание ниже низшего предела, так как статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет заключения.
Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По данным ЦОС ФСБ, он «целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России».
Верховный суд Крыма в июне 2019 года приговорил Давыденко к 10,5 годам лишения свободы.
Давыденко был признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), дело рассматривалось в закрытом режиме.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016