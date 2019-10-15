Эсминец ВМС США «Портер» зашел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец «Портер» в воскресенье прибыл в Одессу, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«13 октября, в 244 годовщину ВМС ВС США и накануне Дня защитника Украины, американский ракетный эсминец „Портер“ прибыл в Одессу в рамках продолжения усиления патрулирования в напряженном регионе Черного моря», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук во вторник.

Отмечается, что это уже седьмой визит американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года и второй — в Одессу.

«Посещение американским эсминцем Черного моря — это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству», — сказано в сообщении.

Так, во время визита американского эсминца в Одессу в рамках украинского-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий, в частности он примет участие в тренировках типа «Passex».