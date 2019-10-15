Контактная группа безрезультатно завершила встречу в Минске

Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое проходило в Минске, завершилось досрочно, стороны не смогли согласовать ключевые вопросы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.
Сообщается, что участники переговорного процесса раньше времени покинули Дипсервис-холл, где проходила встреча контактной группы. По данным белорусских СМИ, стороны не смогли согласовать обмен пленными, а также возобновление социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.
На данный момент представители СМИ ждут пресс-подхода спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
Напомним, ранее замглавы Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен. По его словам, разведение сил в Золотом невозможно без устойчивого прекращения огня.
Также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе невозможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над границами украинской стороной.
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