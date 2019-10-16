Работа Еврокомиссии Юнкера будет продлена как минимум на месяц

Европейский парламент (ЕП) примет в среду решение о том, что новая Европейская комиссия (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен не приступит к работе, как ожидалось, 1 ноября, сообщила газета «Суар».
«Это означает официальное продление работы команды Юнкера», — говорится в публикации.
Конференция председателей политических фракций и председателя ЕП должна определить в среду повестку дня пленарной сессии, которая состоится на следующей неделе в Страсбурге. И эта повестка не включит утверждение новой Европейской комиссии 23 октября, как это было предусмотрено уже давно, отмечает издание.
Следовательно, Еврокомиссия Юнкера продолжит работу после 1 ноября.
По данным «Суар», новая дата пока не назначена, но продление состоится, как минимум, на месяц, так как Европарламент не видит возможности организовать такое голосование раньше следующей пленарной сессии в конце ноября.
Новая Еврокомиссия не может быть утверждена на ближайшей сессии из-за проблем с кандидатурами в члены ЕК от Венгрии, Румынии и Франции, первые предложения которых по еврокомиссарам были отклонены профильными комитетами ЕП.
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