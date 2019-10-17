Американский боксер не выжил после боя

27-летний боксер Патрик Дей скончался в больнице Чикаго, не приходя в сознание после боя с Чарльзом Конвеллом. Об этом сообщает vRINGe.
Спортсмен скончался от последствий черепно-мозговой травмы.
«Патрику было необязательно заниматься боксом. Он парень умный, образованный, хорошая семья. Он мог зарабатывать на жизнь иначе. Он знал, чем рискует, но все равно пошел на это, просто любил бокс. Я не знаю, что мне сказать его матери», — сказал его промоутер Лу Дибелла.
Конвелл ранее написал в соцсетях, что «хотел бы повернуть время вспять» и не допустить трагедии.
«Никто не заслуживает, чтобы с ним произошло подобное в ринге. Я постоянно прокручиваю тот эпизод в голове. Постоянно думаю о том, как и почему это произошло. Постоянно думаю о том, что это сделал именно я», — рассказал он.
12 октября Дей впал в кому после нокаута Конвелла во время вечера бокса Усик-Уизерспун.
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