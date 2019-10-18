Минэкоэнерго проводит аудит государственных шахт

Министерство энергетики и защиты окружающей среды проводит аудит государственных шахт с целью определения перспектив их дальнейшего развития, сообщил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

«Мы начали аудит всех государственных шахт. В настоящее время определяем возможные перспективы развития отрасли», — сказал он в ходе «Часа вопросов» к правительству в парламенте в пятницу.