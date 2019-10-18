Рада поддержала проект изменений в Бюджетный кодекс

Верховная Рада поддержала за основу проект изменений в Бюджетный кодекс № 2144. Онлайн-трансляцию вел телеканал 112 Украина.

Закон относит к доходам госбюджета плату за сертификацию оператора системы передачи электроэнергии, оператора ГТС в связи с введением рынка электроэнергии; взносы на регулирование компаниями в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Ожидается, что доходная часть госбюджета увеличится примерно на 90,6 млн грн за счет платы за лицензирование зернового дистиллята, биоэтанола и топлива.

Поступления спецфонда бюджета и собственные поступления госучреждений, которые не успели использовать в текущем году, планируют использовать по целевому назначению.

Документ меняет процедуру распределения расходов госбюджета на централизованные мероприятия между административно-территориальными единицами для закупки лекарств и учебников и вопросов перераспределения между регионами.