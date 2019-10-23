В центре Киева ветеран АТО взорвал гранату – двое погибших

В результате взрыва на улице Пушкинской в центре Киева погиб участник АТО Виктор Дегтярев «Сэнсэй» и охранник офисного здания Михаил Никитин.
Об этом сообщает УП со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.
«Один из погибших ветеран АТО „Сэнсэй“. И граната была его. Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший — охранник Михаил Никитин», — сообщил собеседник.
В пресс-службе полиции Киева имен не называют, лишь подтвердили, что один погибший участник АТО.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.
Полиция рассматривает несколько версий случившегося, но основная — неосторожное обращение с взрывным устройством.
Остатки гранаты изъяли. Также полиция опросила свидетелей.
Девушка, которая получила ранения от взрыва, находится в больнице, ее состояние не тяжелое.
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