В центре Киева ветеран АТО взорвал гранату – двое погибших

В результате взрыва на улице Пушкинской в центре Киева погиб участник АТО Виктор Дегтярев «Сэнсэй» и охранник офисного здания Михаил Никитин.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

«Один из погибших ветеран АТО „Сэнсэй“. И граната была его. Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший — охранник Михаил Никитин», — сообщил собеседник.

В пресс-службе полиции Киева имен не называют, лишь подтвердили, что один погибший участник АТО.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Полиция рассматривает несколько версий случившегося, но основная — неосторожное обращение с взрывным устройством.

Остатки гранаты изъяли. Также полиция опросила свидетелей.

Девушка, которая получила ранения от взрыва, находится в больнице, ее состояние не тяжелое.