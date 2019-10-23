Путин и Эрдоган договорились по Сирии

На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.

Как сообщает РБК, по условиям согласованного в Сочи меморандума, военная операция Турции продолжаться не будет, а под контролем Анкары останется основная занятая в ходе операции территория.

Существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранен, говорится в меморандуме.

С других территорий на границе курдские «Отряды народной самообороны» должны быть выведены в течение пяти дней, начиная с 12:00 23 октября. Содействовать выводу будет российская военная полиция и сирийская пограничная служба. Как только вывод завершится, Россия и Турция начнут совместное патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», говорится в меморандуме.

Отдельно оговорен статус города Камышлы. В нем не будет проводиться совместное российско-турецкое патрулирование. Сейчас этот крупный город находится под контролем сирийской армии.

Также отдельно указано, что курдские отряды будут выведены из городов Манбидж и Таль Рифат. На этом настаивала турецкая сторона.