Путин и Эрдоган договорились по Сирии

На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.
Как сообщает РБК, по условиям согласованного в Сочи меморандума, военная операция Турции продолжаться не будет, а под контролем Анкары останется основная занятая в ходе операции территория.
Существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранен, говорится в меморандуме.
С других территорий на границе курдские «Отряды народной самообороны» должны быть выведены в течение пяти дней, начиная с 12:00 23 октября. Содействовать выводу будет российская военная полиция и сирийская пограничная служба. Как только вывод завершится, Россия и Турция начнут совместное патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», говорится в меморандуме.
Отдельно оговорен статус города Камышлы. В нем не будет проводиться совместное российско-турецкое патрулирование. Сейчас этот крупный город находится под контролем сирийской армии.
Также отдельно указано, что курдские отряды будут выведены из городов Манбидж и Таль Рифат. На этом настаивала турецкая сторона.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016