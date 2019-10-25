МАУ закрывает целый ряд рейсов из-за нерентабельности

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сокращает программу полетов в связи с необходимостью оптимизации затрат компании и возврата в зону безубыточности.

Как сообщила пресс-служба МАУ в пятницу, в частности, авиакомпания прекращает выполнение рейсов в Амман (Иордания), Минск (Республика Беларусь) и Ригу (Латвия).

Кроме того, будет приостановлено воздушное сообщение между Киевом и Пекином (Китай), а частота полетов по маршруту Киев-Бангкок (Таиланд) будет сокращена до трех еженедельных рейсов. Планируется также сократить выполнение дублирующих ночных рейсов и дублирующих дневных рейсов МАУ по восточным направлениям.

Такие изменения, согласно сообщению МАУ, вступят в силу с 16 ноября 2019 года и будут действовать «вплоть до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации».

«Авиакомпания МАУ предложит пассажирам изменение маршрута перевозки при наличии такой возможности либо возврат стоимости билета, если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса», — пояснили в компании.

Помимо того, согласно сообщению авиакомпании, все регулярные рейсы МАУ в пункты западной Европы будут выполняться в дневное время с вылетом из Киева в промежутке 09:30-10:30 и прилетом в Киев в промежутке 17:30-18:30 по местному времени.

Частота полетов между Киевом и Брюсселем (Бельгия), Копенгагеном (Дания), Стокгольмом (Швеция), Краковом (Польша) и Мадридом (Испания) возрастет до ежедневной. Дважды в день будут выполняться рейсы по маршрутам Киев-Лондон (Великобритания) и Киев-Вильнюс (Литва).

Регулярные рейсы МАУ в Каир (Египет), Дубаи (ОАЭ), Анкару, Измир (оба — Турция), Ереван (Армения), Баку (Азербайджан) и Тегеран (Иран) будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке 20:00-21:00 и прилетом в Киев в промежутке 07:30-08:45 по местному времени. Полеты в Тель-Авив (Израиль), Стамбул (Турция) и Тбилиси (Грузия) будут выполняться по несколько раз в день.

При этом авиакомпания МАУ будет продолжать обеспечивать регулярное воздушное сообщение между городами Украины, связывая Киев с Одессой, Харьковом и Львовом двумя рейсами в день, а с Днепром, Херсоном, Черновцами, Запорожьем и Ивано-Франковском — ежедневно.

В период зимней навигации количество рейсов МАУ между Киевом и Торонто (Канада) возрастет с двух до трех в неделю. Кроме того, с 16 ноября произойдут изменения в расписании рейсов в Нью-Йорк (США) — вылет из Киева переносится на 11:30, прилет в Киев — на 16:20 соответственно.

Количество еженедельных рейсов между Киевом и Дели (Индия) увеличится до пяти в сезоне Зима-2019/2020, а затем и до семи в сезоне Лето-2020.

Как сообщалось, МАУ закончила 2018 год с чистым убытком 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.