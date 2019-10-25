В Италии проходит всеобщая забастовка

Ряд итальянских профсоюзов — в транспортной, образовательной, медицинской и других сферах — объявили в пятницу всеобщую забастовку по всей стране. Протесты работников как государственного, так и частного сектора связаны с недовольством общими условиями и оплатой труда, сообщают местные СМИ.
Стачка повлияет прежде всего на работу транспорта. Так, в Риме ожидаются перебои с энергоснабжением, будет ограничена работа коммунальных служб. Забастовка распространяется на метро, наземный транспорт, образовательные учреждения и музеи. Серьезные затруднения в работе общественного транспорта затронут и Милан.
Итальянская компания Alitalia отменила около 240 рейсов. С 21:00 (22:00 по Киеву) четверга до 21:00 (22:00) пятницы проводят забастовку и сотрудники национальной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato, в связи с этим расписание региональных поездов было изменено, а некоторые из них отменены.
Газета Corriere della Sera указывает, что в пятницу не будет гарантировано предоставление несрочных медицинских услуг.
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