Apple предупредила о сбоях в работе старых моделей iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
В компании объяснили, что речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года. Объясняется все особенностями встроенных в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет их надо перезагружать, а в противном случае произойдет сбой, который приведет к проблемам с доступом в интернет. Могут перестать работать в том числе AppStore, iCloud, а также электронная почта и поиск сайтов.
Указывается, что проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.
В Apple указали, что для того, чтобы избежать проблем, необходимо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или 9.3.6.
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