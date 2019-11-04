Войти
В РФ предрекают «развал» газовой системы Украины без транзита из России
энергетика
В РФ предрекают «развал» газовой системы Украины без транзита из России
Трамп назвал нефть главной причиной операции США в Сирии
позиция
Трамп назвал нефть главной причиной операции США в Сирии

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

В РФ предрекают «развал» газовой системы Украины без транзита из России

492
В РФ предрекают «развал» газовой системы Украины без транзита из России

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» прокомментировал спор России и Украины по газу.

По его словам, за счет «альтернативных маршрутов» у России будет гарантированный путь поставок в Европу в обход Украины. Как отметил Песков, в ходе переговоров с Украиной и Еврокомиссией все упирается в то, «нужно ли транзитировать газ через Украину». «Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — пояснил он.

«Что будет дальше, сложно сказать», — признался Песков. По его словам, если Украине неинтересны дальнейшие переговоры, то сложно говорить о каких-то договоренностях. При этом пресс-секретарь президента России заявил о «вакханалии в международном арбитраже» и «абсурдных требованиях» Киева.

Читайте также: Кабмин утвердил проект госбюджета ко второму чтению

На минувшей неделе «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома» на общую сумму порядка $12 млрд. По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, речь идет о контракте на поставки газа.

транзит газа, ГТС, Дмитрий Песков
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 ноября 2019
Воскресенье, 3 ноября 2019
Суббота, 2 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016