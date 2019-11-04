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В Украину на неделю возвращается лето – местами до +23°

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В Украину на неделю возвращается лето – местами до +23°

В понедельник, 4 ноября, в большинстве областей Украины будет по-весеннему тепло — до +18°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«4 ноября облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура 13-18° тепла, в южных областях до 21°, на крайнем востоке страны 7-12° тепла», — отмечается в сообщении.

В Киеве 4 ноября облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура 15-17°.

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погод, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура 13-18°.

5 ноября ночью в Украине, днем на Левобережье и на крайнем западе небольшие, местами умеренные дожди; температура ночью 8-13°, на востоке и западе 5-10° тепла, днем 12-17°, на юге до 21°.

6 ноября в западных областях умеренный, в Карпатах — значительный дождь, в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-10° тепла, на юге до 13°; днем 14-19°, в южной части местами 21-23°, на крайнем западе 9-14°. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, 6 ноября в Карпатах 25-30 м/сек.

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В Киеве и столичном регионе 5-6 ноября облачно с прояснениями. 5 ноября ночью небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 8-13° тепла, днем 12-17°. 6 ноября местами небольшой дождь; температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью 5 ноября и днем 6 ноября порывы 15-20 м/с.

7 — 8 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей временами небольшой дождь, температура ночью 3-9° тепла, днем 8-14°; на остальной территории преимущественно без осадков, температура ночью 7-13°, днем 12-18°, в южной части до 21°.

В Киеве и Киевской области 7 — 8 ноября временами небольшой дождь. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

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