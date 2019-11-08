Трамп не против посетить парад Победы на Красной площади

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что он рассматривает возможность приехать в Россию на парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая будущего года. Об этом сообщает Reuters.

«Да, я был приглашен», — сказал американский лидер. Он отвечал на вопрос о переданном ему приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года.

«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом визите подумаю», — сказал далее Трамп.

«Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать», — отметил глава администрации США.