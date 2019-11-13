В Киеве собрались сносить хрущевки

На пленарном заседании Киеврады во вторник депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы, сообщила пресс-служба Киеврады.
По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3 тыс. домов, относящихся к так называемому «устаревшего жилому фонду».
«Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые „хрущевки“, срок эксплуатации которых однозначно истек», — отметила депутат Киевсовета Ольга Белецкая.
Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должен провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.
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