Чиновники предлагают реконструировать «хрущевки» при согласии 75% жильцов вместо 100%

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект, которым предполагается установить новое требование о согласии жильцов дома на проведение реконструкции — не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала.

Об этом сообщается на правительственном портале, со ссылкой на заместителя министра ведомства Льва Парцхаладзе.

По словам Парцхаладзе, законопроект «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда позволит начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине на практике.

«Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жильца, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жильцы полностью поддерживают это решение. Это не совсем правильно», — цитирует пресс-служба замминистра.

Кроме того, Парцхаладзе добавил, что коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом такому жильцу должны дать квартиру на 50% больше, что стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике.