В Китае количество миллионеров растет быстрее всего в мире

Китайская банковская ассоциация опубликовала «Доклад о развитии частного банковского сектора (2018)». Объем личного имущества в Китае увеличился почти на 200%, этот показатель стал самым быстрым в мире, сообщает Жэньминь жибао.

Одновременно со стремительным ростом объема богатства увеличивается количество состоятельных частных лиц (обычно имеются ввиду лица с личным состоянием более 1 млн. американских долларов). Число таких богатых китайцев с 360 тыс. в 2008 году выросло до 1,26 млн. в 2017 году, совокупный среднегодовой темп роста достиг 15%. Вместе с этим, продолжает увеличиваться объем богатства состоятельных частных лиц, с 1671.9 млрд. американских долларов в 2008 году вырос до 6494.8 млрд. в 2017 году, китайский показатель достигает 30% в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно докладу, объем активов под управлением частных банков на китайском капитале с 10.82 трлн. юаней в 2017 году увеличился до 12.31 трлн. юаней в 2018 году, а количество клиентов частного банкинга с 76 млн. 200 тыс. в 2017 году выросло до 907. 7 тыс. в 2018 году.

По данным, предоставленным банками, принимавшими участие в исследовании, спрос и предложение услуг по индивидуальному банковскому обслуживанию в целом распределены равномерно, они, главным образом, сосредоточены в юго-восточных приморских районах. Китайские провинции Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу лидируют по количеству клиентов частного банкинга, масштабу активов, а также по числу частных банковских учреждений и количеству обслуживающего персонала.

Среди китайских миллионеров 80% — предприниматели, небольшая доля инвесторов в недвижимость, руководителей банков и других финансовых учреждений, а также профессиональных менеджеров.