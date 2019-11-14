Российские паспорта получили уже более 170 тыс. жителей ОРДЛО

Более 170 тыс. жителей временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта. Об этом стало известно из заявления губернатора Ростовской области Василя Голубева в эфире телеканала Дон 24, сообщает Интерфакс.

«Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство — на сегодня их больше 170 тысяч человек», — сказал Голубев.

По словам чиновника, часть украинских граждан после получения российского гражданства вернулась обратно на родину.

По этой причине выдача российских паспортов украинцам из Донбассе не повлияла на социальную сферу региона, включая работу и загрузку детских садов и школ Ростовской области, а также рынок труда.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. С 3 мая ответственные органы РФ начали принимать соответствующие заявления.

Украина осудила решение российского президента и заявила, что примет меры. Так, 8 мая стало известно, что Кабинет министров решил признать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах выдачи паспортов в Ростовской области.

Евросоюз сообщил, что не планирует вводить новые санкции против Российской Федерации за ее решение раздавать российские паспорта на Донбассе. По их мнению, такие санкции могут навредить Украине.