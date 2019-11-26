На сайте Кремля использовали фото Зеленского из сериала

В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента.
Согласно сюжету сериала, Голобородько — учитель истории, который неожиданно становится главой Украины. На фото, которое использовали для иллюстрации этого раздела, Зеленский одет в серый пиджак и галстук с рисунком. Эта одежда совпадает с той одеждой, которая была на нем в одной из серий «Слуги народа».
Позднее 26 ноября фото украинского президента в разделе о переговорах Путина и Зеленского заменили. Сейчас на сайте Кремля — портрет Зеленского на синем фоне в темном костюме и с темным галстуком.
Напомним, что в понедельник Путин и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого обсудили возвращение Москвой украинских кораблей, а также рассмотрели вопросы газовой проблематики, в том числе транзита газа.
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