На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

Пограничники совместно с таможенниками обнаружили более 370 кг героина в грузовике на границе со Словакией.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба

Как отмечается, грузовик направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска «Ужгород». За рулем находился украинец.

Фура перевозила фанеру, и по документам ее должны были доставить в Германию.

В результате углубленной проверки автомобиля внутри листов клееной фанеры нашли спрятанные наркотики.

В общем с тайников достали 374 кг героина.

О находке сообщили в правоохранительные органы.