На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

Пограничники совместно с таможенниками обнаружили более 370 кг героина в грузовике на границе со Словакией.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба
Как отмечается, грузовик направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска «Ужгород». За рулем находился украинец.
Фура перевозила фанеру, и по документам ее должны были доставить в Германию.
В результате углубленной проверки автомобиля внутри листов клееной фанеры нашли спрятанные наркотики.
В общем с тайников достали 374 кг героина.
О находке сообщили в правоохранительные органы.
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