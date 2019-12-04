Кабмин уволил главу правления НАК «Надра Украины»

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил главу правления НАК «Надра Украины» Ярослава Климовича, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») в своем Telegram-канале.

НАК «Надра Украины» была создана в 2000 году и объединяет 13 геологических и специализированных предприятий, представляя интересы Украины в совместных инвестиционных проектах на территории страны.