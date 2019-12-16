В НАТО отметили небывалую активность российских подлодок в 2019 году

НАТО утверждает, что активность российских подводных лодок в уходящем году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны. Об этом пишет в понедельник германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад альянса.
По ее данным, в штаб-квартире НАТО идут интенсивные дискуссии о возможном ответе на маневры подлодок РФ. «Россия постоянно активизирует свои операции под водой», — приводит медиагруппа слова представителя альянса Оаны Лунгеску. Она утверждает, что, прежде всего, это касается северной части Атлантического океана и Норвежского моря.
Лунгеску заявила, что НАТО отреагирует модернизацией средств противодействия подводным лодкам и усилением патрулирования. В альянсе отмечают, что маршруты военного снабжения, каналы коммуникации и гражданские торговые пути в Северной Атлантике «имеют жизненно важное значение для безопасности Европы».
В альянсе опасаются, что Москва хочет подорвать связи между ЕС и США в Атлантике, пишет RND со ссылкой на неназванные источники в НАТО. Там предупредили об особой опасности российских ракет подводного базирования. Медиагруппа упоминает при этом подлодки проекта 955 «Борей» и разрабатываемые Россией гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Аналитики НАТО считают, что РФ хочет быть в состоянии проводить операции с использованием своего подводного флота по всему миру. По их оценке, имея значительный перевес в подлодках, Москва смогла бы решить возможный конфликт в Балтийском море в свою пользу. Подлодки также могли бы повредить кабели коммуникации, проложенные по морскому дну, предупреждают эксперты.
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