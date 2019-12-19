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Amazon, Google и Apple создадут единый открытый стандарт работы систем «умного дома»

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Amazon, Google и Apple создадут единый открытый стандарт работы систем «умного дома»

Компании Amazon, Google, Apple, а также Zigbee Alliance, занимающаяся разработкой беспроводной связи между устройствами, совместно создадут единый открытый протокол работы систем «умного дома». Об этом сообщается на сайте Apple.

Согласно опубликованной информации, совместный проект компаний будет называться Connected Home over IP. «Проект направлен на то, чтобы облегчить производителям создание устройств, которые были бы совместимы с „умным домом“ и голосовыми устройствами — такими как Alexa от Amazon, Siri от Apple, Assistant от Google и другими», — указывается в документе.

Как подчеркивает телекомпания CNBC, на настоящий момент работа подобных систем усложняется тем, что те или иные устройства, способные функционировать в системе «умного дома», заточены под работу с каким-либо одним из голосовых помощников. Создание же единой системы позволит комбинировать их.

В пресс-релизе Apple подчеркивается, что новый стандарт работы таких систем будет общедоступным и бесплатным. Таким образом, для работы с ним подойдут любые из устройств, разработанных для систем «умного дома».

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«Умный дом» — это жилище, обустроенное так, чтобы беречь окружающую среду, экономить ресурсы и заботиться о здоровье и комфорте его обитателей. Технологии умного дома включают в себя решения по автоматизации квартир или домов, которые, в частности, касаются отопления, контроля воздуха, безопасности, освещения и многого другого.

Внедрение в домашнюю среду «умных» решений — уже давно не экзотика для многих стран мира. Например, подключив технологии «умного дома», владелец жилища может в удаленном режиме следить за состоянием своей квартиры, контролировать освещение и климат в помещении или выключить прибор, который в спешке остался включенным.

Apple, Google, Amazon, умный дом
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