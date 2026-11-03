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Вашингтон не може, а Пекін не хоче: Експерт прокоментував відсутність тиску на Росію

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Лідер Китаю дав зрозуміти, що найближчим часом Пекін не планує долучатися до переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. Це закономірний наслідок української політики, адже Київ зробив усе від себе залежне, щоб ця тема перестала бути цікавою КНР. Про це заявив Вадим Денисенко — політолог, публіцист, автор книг «Як зруйнувати русскій мір» та «Політики не брешуть».

За його словами, переговори щодо України опинилися в глухому куті, а відсутність тиску на Росію та ігнорування Китаю створюють для Києва серйозні дипломатичні ризики.

Денисенко зазначає, що переговорний процес у трикутнику Україна — США — РФ наразі фактично заблокований, попри майбутні зустрічі в ОАЕ.

На його думку, Путін не збирається зупиняти війну без зовнішнього тиску. Однак такого тиску зараз ніхто не чинить: Вашингтон не може, а Пекін не хоче.

За оцінкою Денисенка, зараз російський диктатор наполягає на двох ключових умовах: виході України з Донбасу та скасуванні європейських санкцій проти РФ.

Усі інші вимоги, як вважає експерт, є додатковими.

Саме навколо цих двох питань, за його прогнозом, будуть розгортатися майбутні переговори.

Водночас ідея двосторонньої зустрічі президентів України та Росії — Володимира Зеленського і Володимира Путіна — не має шансів на успіх без попередньої обіцянки Києва вийти з Донбасу.

За словами Денисенка, у цьому питанні не матиме значення, хто виступить посередником — президент США Дональд Трамп чи президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Окрему загрозу Денисенко бачить у зміні настроїв європейських країн. За його словами, Європа перебуває в пошуку власної позиції, і дедалі частіше там виникає думка про необхідність сісти за стіл переговорів із росіянами.

Європейці, вважає він, намагатимуться знайти формулу, яка допоможе подолати суперечності у власному підході до війни. Цей процес уже розпочався, тому відлік до можливого перегляду європейської політики може стартувати найближчим часом.

Водночас експерт порушує ще одне важливе питання: якщо війна зупиниться, чи будуть європейські країни готові й надалі фінансувати відбудову України?

Денисенко вважає дивним повне ігнорування Києвом Китаю. На його думку, побоювання, що діалог із Пекіном призведе до конфлікту зі США, не мають підстав.

Він пояснює, що в китайському розумінні переговори щодо України є частиною ширшого процесу — домовленостей про майбутню торгівлю між Китаєм, Європейським Союзом, США, Росією та Туреччиною.

У цій конфігурації Україна, за оцінкою Денисенка, розглядається як частина Європейського Союзу, а не Росії.

Саме тому, наголошує він, Києву важливо не залишатися осторонь китайської дипломатії.

Підсумовуючи, Денисенко зазначає, що головна проблема української дипломатії полягає у відсутності власної гри та стратегії впливу на учасників міжнародного переговорного процесу.

«Коли ми зараз говоримо про дипломатію — наша головна проблема — відсутність гри. І це є головною проблемою та загрозою», — наголосив він.

Денисенко
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