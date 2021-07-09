Джо Байден подпишет указ об ограничении монополизма технологических гигантов

Президент США Джо Байден в пятницу подпишет указ, цель которого — помешать крупным технологическим компаниям прибегать к неконкурентным практикам. Документ предназначен для федеральных агентств и включает ряд рекомендаций, специально нацеленных на такие компании, как Google, Facebook, Apple и Amazon, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Американский лидер призывает агентства принять жесткие меры против бигтехов. Документ отмечает, что они доминируют, поглощая более мелкие компании до того, как те станут серьезными конкурентами, а также используя себе на пользу накопленные данные о потребителях. Байден потребует от регуляторов пересмотреть принципы одобрения таких сделок.

Также документ содержит ряд мер, направленных против ведущих операторов связи США — Comcast, AT&T и Verizon. Сейчас, по мнению его авторов, у потребителей слишком мало вариантов выбора и они платят слишком много денег за интернет-услуги.

Предполагается также восстановить так называемые правила сетевого нейтралитета. Они запрещают интернет-провайдерам блокировать определенный контент, замедлять его доставку или позволять клиентам платить больше, чтобы их контент доставлялся быстрее. Правила приняла администрация президента Барака Обамы и отменил президент Дональд Трамп.

Власти США не впервые высказывают опасения о том, что технологические гиганты получили огромную власть на рынке и более десятилетия контролируют торговлю, коммуникации и культуру, пишет NYT. Совокупная капитализация Google, Facebook, Apple и Amazon по итогам торгов 8 июля достигла $6,8 трлн. А их вес в индексе S&P 500 составил 16,8%.

Оппоненты бигтехов считают, что их влияние следует ограничить, а для этого нужно жестко соблюдать антимонопольное законодательство и даже переписать его некоторые положения в соответствии с текущими бизнес-моделями Кремниевой долины.

Главный экономический советник Белого дома Брайан Диз в интервью CNBC заявил, что усиление контроля со стороны технологических гигантов привело к упадку инноваций. Он отметил «проблемы для пользователей с точки зрения конфиденциальности и безопасности» и «проблемы для малого бизнеса с точки зрения выхода на рынки».

15 апреля 2021 года комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США официально одобрил отчет по результатам антимонопольной проверки Amazon, Apple, Google и Facebook. В нем компании обвиняются в монополизме и предлагаются различные меры по ограничению деятельности IT-гигантов — от разделения компаний до запрета на ведение бизнеса в одной области.

В середине июня законодатели представили правительству шесть законопроектов, призванных ограничить власть технологических компаний. 24 июня все эти документы одобрил профильный комитет палаты представителей.