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СМИ сообщили о готовности «Газпрома» выплатить Украине $3 млрд

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СМИ сообщили о готовности «Газпрома» выплатить Украине $3 млрд

Выплата «Газпромом» $3 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража может стать частью пакетного соглашения по газу с Украиной. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, ведущей переговоры с «Нафтогазом Украины» и Еврокомиссией.

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата „Газпромом“ около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства. «Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», — добавил он.

О российском предложении, предусматривающем выплату Украине порядка $3 млрд, сообщает также Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Накануне, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим и напомнил, что и у самой Украины есть долг перед Россией в размере $3 млрд, возникший в результате вложения части средств Фонда национального благосостояния в украинские ценные бумаги.

Источник, близкий к российскому правительству, заявил РБК, что обсуждается вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.

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Напомним, что в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома». Согласно вердикту, российская компания должна была выплатить украинской компании (за вычетом списанного долга последней) $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позднее представители «Нафтогаза» заявляли, что в связи с начислением процентов за просрочку платежа общая сумма долга «Газпрома» выросла до $3 млрд.

19 декабря после прошедших в Берлине трехсторонних переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия и Украина смогли достигнуть «принципиального согласия» по условиям транзита газа.

Нафтогаз України, Газпром
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