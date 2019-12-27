В Администрации морских портов проходят обыски

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины», его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

«Следственные действия санкционированы. Осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании», — сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, предварительная правовая квалификация — ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.