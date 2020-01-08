Обновленные тарифы на распределение газа вступили в силу

Обновленные тарифы на услуги операторов газораспределительных сетей (ГРС) вступили в силу с 1 января.

Соответствующие постановления (№ 3014-3057 от 24 декабря 2019 года) Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародованы в правительственном издании «Урядовый курьер» № 250 от 28 декабря 2019 года.

Как сообщалось, НКРЭКУ на заседании 24 декабря прошлого года одобрила повышение с 1 января 2020 года в два этапа тарифов для операторов ГРС.