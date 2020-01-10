Зарплата гендиректора «Укрпочты» в 2020 году вырастет до 1,9 млн гривен в месяц

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в 2020 году будет ежемесячную зарплату 1,9 млн гривен.
Об этом написала первый секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ в соцсети Facebook, передают Українські Новини.
«Генеральный директор „Укрпочты“ Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек — должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек — ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек — другие выплаты, предусмотренные законодательством», — говорится в сообщении.
Кущ также привела данные о росте зарплаты Смелянского:
2018 — 571 966 гривен 70 копеек в месяц,
2019 — 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,
2020 — 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.
«Таким образом, до конца 2020-го генеральный директор получит почти 22,5 миллиона гривен. Для сравнения: средняя зарплата рядовых работников предприятия в этом году вырастет на целых 815 гривен — до 6031 гривны 30 копеек», — подытожила она.
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