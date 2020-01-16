Moody's считает рост уровня моря угрозой для десятков стран

Экономические шоки, вызванные повышением уровня моря, представляют долгосрочную угрозу для суверенных кредитных рейтингов десятков стран, говорится в докладе рейтингового агентства Moody’s.

Как говорится в докладе Moody’s, климатология предполагает, что уровень моря с большой вероятностью продолжит подниматься в течение следующих десятилетий, из-за чего будут чаще возникать стихийные бедствия: штормы, наводнения и циклоны. Подобные события приводят к экономическим и социальным последствиям: гибели людей, миграции, потере доходов, подрыву инвестиций и ущербу для активов.

В числе государств, которые могут столкнуться с рисками из-за повышения уровня моря, агентство называет Вьетнам, Багамские острова, Египет и Суринам.

Агентство уточнило, что страны с высокими уровнями доходов вроде Японии и Нидерландов также подвержены такому риску, однако способны ему противодействовать. Это означает, что стихийные бедствия вряд ли окажут существенное влияние на кредитные рейтинги этих стран, заключило Moody’s.

Доклад Moody’s вышел на фоне того, как два необитаемых острова Индонезии, по данным Индонезийского форума по окружающей среде, полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря. Эта неправительственная организация назвала причиной произошедшего глобальное потепление, которое привело к росту уровня мирового океана.