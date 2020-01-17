В МВФ похвалили политику правительства и Нацбанка Украины

Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Нацбанка Украины, направленную на укрепление экономики страны, говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина» с просьбой прокомментировать новые обвинения в адрес Кабмина и центробанка об их некомпетентности.

«Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины», — отметили в представительстве Фонда.

«Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов — все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста», — подчеркнули в МВФ.

Как сообщалось, ряд Телеграм-каналов 15 января распространили аудиозаписи, на которых несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике». Как утверждается, записи были сделаны 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, министры финансов и экономики Оксана Маркарова и Тимофей Милованов.

Премьер Гончарук в четверг заявил, что против команды президента и правительства работает много людей. «Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», — подчеркнул он.

Тем не менее в пятницу Гончарук подал заявление об отставке на имя президента.