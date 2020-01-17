Зеленский на выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьера, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих выходных сосредоточится на консультациях по кандидатуре нового премьер-министра и составу правительства. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде.

«В субботу и воскресенье Зеленский и его окружение сосредоточатся на обсуждении состава нового правительства и его главы», — сказал собеседник. Он добавил, что запланированы как минимум два рабочих совещания.

«Известно также, что состоятся несколько встреч с ключевыми фигурами из окружения Зеленского, а также зарубежные консультации по телефону», — добавил он.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 января подал заявление об отставке на фоне скандала с «прослушкой».

Напомним, что в среду ряд телеграм-каналов распространили аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике».