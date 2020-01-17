Зеленский на выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьера, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих выходных сосредоточится на консультациях по кандидатуре нового премьер-министра и составу правительства. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде.
«В субботу и воскресенье Зеленский и его окружение сосредоточатся на обсуждении состава нового правительства и его главы», — сказал собеседник. Он добавил, что запланированы как минимум два рабочих совещания.
«Известно также, что состоятся несколько встреч с ключевыми фигурами из окружения Зеленского, а также зарубежные консультации по телефону», — добавил он.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 января подал заявление об отставке на фоне скандала с «прослушкой».
Напомним, что в среду ряд телеграм-каналов распространили аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016