В Украине на Крещение не будет морозов

В Украине на Крещение, 19 января, ожидается сухая погода без осадков и с плюсовыми температурными показателями, сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны пасмурно, но сухо, температура воздуха от 0° до 2° выше нуля. В Закарпатской и Львовской областях чуть теплее — до 3-4° тепла днем. Ночью в западных областях Украины температура воздуха опустится до −3° — −5°.
Аналогичная погодная ситуация ожидается на севере, в центре и на востоке страны — облачно, без осадков, температура днем 0° — 2° тепла, ночью от −2° до — 4°. В южных областях и на полуострове Крым воздух днем прогреется до 2° — 4° тепла, ночью похолодает до 1° — 3° ниже ноля.
В Киеве на Крещение без осадков, температура днем 0° — 2° тепла, ночью от −2° до — 4°.
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