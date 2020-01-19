SpaceX провела успешные испытания системы спасения экипажа корабля Crew Dragon

Компания SpaceX в воскресенье осуществила испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 для проверки надежности работы системы спасения космического корабля Crew Dragon. Испытания, начавшиеся пуском с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по Киеву и длившиеся чуть более 10 минут, транслировались на сайте SpaceX.
Система спасения сработала через 1 минуту 24 секунды после старта. Приблизительно на высоте 20 км капсула корабля была отстрелена в сторону от носителя. В этот момент в капсуле, где в пилотских ложементах находились два манекена с датчиками, должна была возникнуть четырехкратная перегрузка. Затем на корабле сработала система раскрытия четырех парашютов, после чего Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане примерно в 35 км от побережья Флориды.
SpaceX не планировала сохранять ракету, которая разрушилась. Поисково-спасательным группам поставлена задача собрать как можно больше обломков носителя.
Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на Международную космическую станцию. После того, как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сертифицирует корабль для пилотируемых полетов, астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Херли совершат на Crew Dragon первый пилотируемый полет на МКС и пробудут на станции две недели.
В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день.
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