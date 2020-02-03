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Lufthansa минимум до конца месяца не будет летать в Китай

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Lufthansa минимум до конца месяца не будет летать в Китай

Немецкая авиакомпания Lufthansa и входящие в концерн Swiss и Austrian Airlines продлили приостановку полетов в Китай до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом, говорится в пресс-релизе компании.

Изначально приостановка была рассчитана до 9 февраля, при этом бронирование билетов не действовало на весь февраль.

«Безопасность пассажиров и сотрудников является высшим приоритетом группы компаний Lufthansa. После тщательной оценки всей доступной на сегодняшний день информации о коронавирусе, Lufthansa Group приняла решение приостановить полеты Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines в Пекин и из Пекина до 28 февраля с немедленным вступлением решения в силу», — говорится в документе.

Решение касается континентальной части Китая. Полеты в Нанкин, Циндао и Шэньян приостановлены до 28 марта. Рейсы в Гонконг при этом будут продолжены.

Группа Lufthansa осуществляет 19 рейсов в неделю в Гонконг, в Нанкин, Циндао, Шэньян, Пекин и Шанхай до приостановки рейсов самолеты группы компаний летали 54 раза в неделю.

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В настоящей момент в Германии известно о десяти случаях заражения коронавирусом. Восемь из них проживают в Баварии и связаны с расположенной там фирмой Webasto. Среди заболевших также ребенок одного из сотрудников фирмы. Еще двое зараженных были в числе эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка вируса. Вирус у них подтвердили уже по прибытии в Германию, они госпитализированы университетскую клинику Франкфурта.

Число заразившихся коронавирусом в Китае на данный момент превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Lufthansa, коронавирус
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