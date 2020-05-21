Lufthansa может передать государству блокпакет акций в обмен на помощь

Немецкий государственный Фонд экономической стабильности (WSF) может получить долю в 25% плюс одну акцию в Deutsche Lufthansa AG в обмен на предоставление авиаперевозчику финансовой помощи в размере 9 млрд евро ($9,9 млрд).
Как сообщается в пресс-релизе Lufthansa, условия выделения государственной помощи, которые, однако, еще не были окончательно согласованы, предполагают предоставление WSF 20% акций компании после докапитализации, а также конвертируемых облигаций, которые могут быть обменены на 5% плюс одну акцию в случае поступления предложения о поглощении от третьей стороны.
В Lufthansa отметили, что WSF намерен использовать право голоса только в «исключительных случаях», в частности, для «защиты от поглощения».
Как отмечает Bloomberg, согласно законодательству Германии, владение долей в 25% плюс одна акция дает право блокировать принятие решений на годовых собраниях акционеров.
Помимо этого, в случае утверждения условий предоставления помощи два члена совета директоров Lufthansa будут назначаться по согласованию с правительством страны.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что решение о выделении финансовой помощи авиакомпании может быть принято в ближайшее время. По словам Меркель, правительство ведет «интенсивные переговоры» с авиаперевозчиком и Европейской комиссией, которая должна одобрить сделку.
Пакет государственной помощи, на который претендует Lufthansa, включает кредит от государственного банка KfW в размере 3 млрд евро.
Напряженные переговоры между правительством Германии и Lufthansa продолжаются уже несколько недель. Авиакомпания ранее выступила против предоставления государству 25% плюс одной акции, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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