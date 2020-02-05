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В ЦЕРН отказались от использования корпоративной сети Facebook

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В ЦЕРН отказались от использования корпоративной сети Facebook

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) отказалась от использования корпоративной соцсети Workplace, запущенной Facebook. Одна из причин — опасения по поводу возможной утечки данных.

Сервис Workplace был специально разработан в Facebook для сотрудников компаний, чтобы помочь им в решении внутренних рабочих вопросов. В октябре 2016 года он стал доступен организациям и фирмам. Между тем, как сообщила пресс-служба ЦЕРН, с 31 января международному исследовательскому центру «пришлось отказаться от использования этой платформы ввиду новых изменений в статусе аккаунта Workplace».

В 2016 году, как сообщили в ЦЕРН, условия действительно были привлекательными: организация имела возможность пользоваться платформой бесплатно. Специалисты разного профиля в своих отделах опробовали возможности внутренней соцсети. Правда, в ходе анализа мнений пользователей выяснилось, что отзывы о сервисе «не всегда позитивные». Уже на начальном этапе многие сотрудники сообщили, что предпочли бы не пользоваться «инструментом компании, которой они не доверяют в том, что касается защиты сведений личного характера». Тем не менее, к 2020 году около 1 тыс. работников ЦЕРН имели аккаунт в Workplace, и еженедельно этой платформой активно пользовались порядка 150 человек.

В октябре прошлого года администрация Workplace поставила ЦЕРН перед выбором: либо платите за услугу, сохраняя прежние права и возможности, либо пользуйтесь бесплатно, но тогда все данные будут направляться в Facebook. «Потерять контроль над нашими данными было неприемлемо, но столь же неприемлема и плата за инструмент, который не является ключевым для сообщества ЦЕРН, поэтому мы прекращаем пользоваться этой платформой», — констатировали в пресс-службе. Сейчас организация рассматривает возможность замены Workplace на альтернативные сервисы, в частности, на Mattermost.

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Комментируя «развод» ЦЕРН и Facebook, газета Le Temps отметила, что «Facebook теряет престижного клиента». В Facebook изданию сообщили, что сожалеют о разрыве контракта с ЦЕРН. В компании утверждают, что все имеющиеся варианты сотрудничества основаны на «соблюдении строгих норм безопасности и конфиденциальности».

Facebook, ЦЕРН
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