Трамп попросил Конгресс профинансировать высадку астронавтов на Марс и Луну

Президент США Дональд Трамп попросил у Конгресса выделить деньги на программу пилотируемых полетов на Марс и Луну, текст его послания парламенту о ситуации в стране опубликовала газета The New York Times.
«Я прошу Конгресс полностью профинансировать программу „Артемида“, чтобы следующим мужчиной и первой женщиной на Луне стали американские астронавты и ...чтобы Америка была первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», — заявил Трамп.
Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну в марте 2019 года, выделив на выполнение своего приказа NASA пять лет. После этого ведомство объявило о космической программе «Артемида», состоящей из двух этапов — высадки экипажа с первой женщиной на Луне и полетов на спутник с созданием на нем инфраструктуры. На этот проект Трамп пообещал выделить NASA дополнительные $1,6 млрд. В сентябре того же года к программе присоединилась Австралия.
Первые люди высадились на Луне в 1969 году — это были командир экипажа корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин. За последующие три года в рамках программы «Аполлон» спутника достигли еще шесть миссий, в ходе которых на поверхность Луны выходили 12 астронавтов. Программа завершилась в начале 1970-х годов: после посадки модуля «Аполлона-17» в конце 1972 года на спутнике Земли не высаживался ни один человек.
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