Twitter собирается маркировать фейковые фото и видео

Twitter будет маркировать фейковые фотографии и видеозаписи. Об этом сообщается на сайте компании.

Как пояснили разработчики, появится специальный индикатор, который будет помечать медиаматериалы как фейковые и сопровождать пояснением о том, что они подвергались существенным изменениям.

Для этого соцсеть будет учитывать:

Существенные изменения структуры, времени, последовательности и состава контента после редактирования.

Добавление аудио- и видеоинформации. В частности, наложенные кадры, звук или измененные субтитры.

Смоделированные или сфабрикованные файлы с изображением реального человека.

«Мы знаем, что некоторые твиты содержат измененные фото или видео, которые могут причинить людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и даст людям объяснение относительно этого твита», — говорится в сообщении компании.

Маркировать такой контент Twitter начнет с 5 марта.