Twitter собирается маркировать фейковые фото и видео

Twitter будет маркировать фейковые фотографии и видеозаписи. Об этом сообщается на сайте компании.
Как пояснили разработчики, появится специальный индикатор, который будет помечать медиаматериалы как фейковые и сопровождать пояснением о том, что они подвергались существенным изменениям.
Для этого соцсеть будет учитывать:
«Мы знаем, что некоторые твиты содержат измененные фото или видео, которые могут причинить людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и даст людям объяснение относительно этого твита», — говорится в сообщении компании.
Маркировать такой контент Twitter начнет с 5 марта.
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