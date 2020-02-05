Электронную подпись теперь можно записать на ID-паспорт

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали новую услугу — квалифицированную электронную подпись на ID-карту.
«Это возможность считывать данные всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использование в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID — карту можно получить бесплатно», — заявил глава МВД Арсен Аваков.
В ведомстве отмечают, что ID-карта (так называемый ID-паспорт — ред.) выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержащим биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.
Услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года.
Сейчас услугу можно получить двумя способами: — сразу после получения новой ID-карты — в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации лица; — записать на ранее выданную ID-карту — в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации.
Для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.
Отмечается, что оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания собственника ID-карты получить такую услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной цифровой подписи.
Как сообщает МВД, первым гражданином, который воспользовался новой услугой, стал президент Владимир Зеленский. Квалифицированная электронная подпись была записана на новый паспорт в форме ID-карты главы государства, полученный им вместо старого паспорта-книжечки.
Также через две недели МВД обещает представить фото-, видеофиксацию нарушений на дорогах и электронный паспорт в смартфоне.
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