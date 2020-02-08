В аэропортах Киева и Одессы подделывали документы о ремонте самолетов

Проведение технического обслуживания пассажирских самолетов в международных аэропортах Киева и Одессы проводилось с нарушением регламента. Об этом в субботу сообщили в Службе безопасности Украины.
«Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний в международных аэропортах «Одесса» и «Киев», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства. При этом название авиакомпании, чьи самолеты не получали должного технического обслуживания, не указано.
В СБУ уточнили, что сотрудники авиакомпании, а также организации, которая проводила техническое обслуживание лайнеров, занимались подделкой документов по проведению ремонтных работ. В спецслужбе признали, что это могло привести к трагическим ситуациям.
«Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастрофам и жертвам», — отметили в пресс-службе.
По данным СБУ, ответственный за техническое обслуживание воздушных судов уже признан судом виновным по статье о служебном подлоге, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. Кроме того, добавили в пресс-службе, авиакомпания лишилась разрешения на выполнение полетов, также изъяты сертификаты летной пригодности воздушных бортов.
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